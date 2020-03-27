Euro
7.09
Dolar
6.44
BIST 100
89,717.76
Altın
1,620.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına konaklama desteği

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bilkent Şehir Hastanesi sağlık personelinin istirahati için toplam 60 tekli odadan oluşan 3 konteyner yapımına başladık." dedi.

Ömer Olcay   | 27.03.2020
Ankara Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına konaklama desteği

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık personelinin hizmetine sunmak üzere konteyner yapımına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hacettepe ve İbni Sina Hastanesinin ardından, salgın sürecinde yoğun bir mesaiyle çalışan Bilkent Şehir Hastanesi sağlık personelinin de istirahati için toplam 60 tekli odadan oluşan 3 konteyner yapımına başladık.

Salgın sürecinde yoğun bir mesaiyle çalışan Hacettepe Üniversitesi sağlık personelinin talepleri doğrultusunda, ilk aşamada 100 yataklı öğrenci yurdu kiralayarak tüm sağlık çalışanlarına tahsis ediyoruz."

Yavaş, fedakar sağlık personeli için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
İspanya'dan Kovid-19 ile ortak mücadelede AB'ye eleştiri
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 saatte 181 kişi arttı
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 86 bini aştı

Benzer haberler

Kovid-19 salgını, dünyadaki turist sayısını yüzde 30 düşürecek

Kovid-19 salgını, dünyadaki turist sayısını yüzde 30 düşürecek

Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 saatte 181 kişi arttı

ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 86 bini aştı

ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 86 bini aştı
Ankara Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına konaklama desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına konaklama desteği
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Amacımız çiftçimizin işletmesinin başında olması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Amacımız çiftçimizin işletmesinin başında olması