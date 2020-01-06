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MSB: Rasulayn'da 33 havan mermisi tahrip edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da 33 adet 120 milimetrelik havan mermisinin tahrip edildiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.01.2020
MSB: Rasulayn'da 33 havan mermisi tahrip edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, komandoların Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. 

Çalışmalar sırasında bulunan 33 adet 120 milimetrelik havan mermisi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından tahrip edildi.

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