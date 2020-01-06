MSB: Rasulayn'da 33 havan mermisi tahrip edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da 33 adet 120 milimetrelik havan mermisinin tahrip edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, komandoların Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki Rasulayn'da arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.
Çalışmalar sırasında bulunan 33 adet 120 milimetrelik havan mermisi, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından tahrip edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.