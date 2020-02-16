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MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki kilisenin ve içinde özgürce ibadet eden Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı.

Muhammed Boztepe   | 16.02.2020
MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkın ibadetlerini özgürce yerine getirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki kilisenin ve içinde ibadet eden Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı.

Videoda ayin sonrasında konuşan Suriyeli kadın, ibadetlerini özgürce yaptıklarını belirterek, "Kilisede ibadetimizi yaptık. Daha önce malum olaylardan dolayı buralara gelemiyorduk. Bize yardımlarından ötürü Allah Türk askerine yardım etsin." ifadelerini kullandı.

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