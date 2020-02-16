MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki kilisenin ve içinde özgürce ibadet eden Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkın ibadetlerini özgürce yerine getirdiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki kilisenin ve içinde ibadet eden Suriyelilerin görüntüsü paylaşıldı.
Barış Pınarı bölgesindeki halk ibadetlerini özgürce yerine getiriyor. Ayin sonrasında konuşan Suriyeli teyzemiz: “Şimdi biz kilisedeyiz. İbadetimizi yaptık. Daha önceden gelemiyorduk. Allah Türk askerine yardım etsin. Bize yardımlarından dolayı.” pic.twitter.com/9vCpKGxiYq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2020
Videoda ayin sonrasında konuşan Suriyeli kadın, ibadetlerini özgürce yaptıklarını belirterek, "Kilisede ibadetimizi yaptık. Daha önce malum olaylardan dolayı buralara gelemiyorduk. Bize yardımlarından ötürü Allah Türk askerine yardım etsin." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.