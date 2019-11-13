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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmadı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grubun hedef alınmadığını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 13.11.2019
MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmadı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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