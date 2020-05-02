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MSB: 3 PKK/YPG’li terörist Mardin Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist, Mardin Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

Barış Gündoğan   | 02.05.2020
MSB: 3 PKK/YPG’li terörist Mardin Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. 

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.

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