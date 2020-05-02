MSB: 3 PKK/YPG’li terörist Mardin Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist, Mardin Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Mardin Kızıltepe’deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/4s63QFBjQx— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2020
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.
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