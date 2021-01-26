'Mozart' gemisi için 22 kişilik destek ekibi Gabon'a ulaştı
Gine Körfezi'nde saldırıya uğrayan "Mozart" gemisinin şirket yetkilileri ve gemicilerden oluşan 22 kişilik destek ekibi Gabon'a ulaştı.
Ankara
Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gabon'a ulaşan 22 kişilik destek ekibinin, Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız tarafından karşılandığı belirtildi.
Paylaşımda, ekibin yarın geminin demir attığı Port Gentil Limanı'na gidip gemiye çıkacağı bildirildi.
Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.