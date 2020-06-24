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MİT mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin davada 3 tahliye

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Odatv Haber Müdürü Terkoğlu ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Keser ile Çelik'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Murat Kaya   | 24.06.2020
MİT mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin davada 3 tahliye

İstanbul

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık avukatlarının taleplerinin alınması ve duruşmaya bir süre ara verilmesinden sonra ara kararını açıkladı. 

Tutuklu sanıklar Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Aydın Keser ile Ferhat Çelik'in üzerlerine atılı suç vasfına göre delillerin toplanmış olması, tutuklulukta geçirmiş oldukları süre ve kişilik halleri nazara alındığında kovuşturmada adli kontrolün de yeterli olabileceği gerekçesiyle tahliyelerine hükmetti. 

Bu sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da hükme bağlayan heyet, tahliye edilen Aydın Keser ve Ferhat Çelik hakkında ayrıca, "ikametlerinin bulunduğu il sınırını terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Dosya mütalaa için savcılığa gönderilecek

Diğer tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın ise, atılı suçun vasıf, mahiyeti ve somut delillerin mevcudiyetine göre tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran heyet, firari sanık Erk Acarer hakkında yakalama kararının devamına ve derhal beraat kararı verilmesi talebinin reddine hükmetti.

Dosyanın, sanık avukatlarının yargılamanın genişletilmesi taleplerinin olmaması halinde mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.

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