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Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığınca uzman yardımcısı ve memur kadrolarına personel alımı yapılacak.

İsa Toprak   | 30.12.2020
Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı ve memur alımı yapacak

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere memur alınacak.

Milli Savunma uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise başkentteki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapacak.

Son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olan alımlarla ilgili "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden başvuru detayları ve formuna ulaşılabilecek.

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