Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine ilişkin, "Hazırlıklarımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, bunu yapacağız. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız." dedi.

Akar, 12. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından il merkezine geçerek esnafı ziyaret etti. Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerlerine giden Akar, vatandaşlarla sohbet etti.

Halkın yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Akar, istekleri kırmayarak vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Cep telefonu satan bir iş yerindeki müşterilerle konuşan Akar, lise öğrencisi bir gence, telefona çok bağımlı olmaması, derslerine çalışması tavsiyesinde bulundu. Tatlı satan bir iş yerini de ziyaret eden Bakan Akar, buradan satın aldığı tatlıyı kendisini bekleyen vatandaşlara ikram etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Akar, daha önce Ağrı’da görev yaptığını, çocuklarının burada doğduğunu anlattı. Yıllar sonra yeniden Ağrı'ya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Akar, Ağrılıların her şeyin en iyisine layık olduğunu, gösterecekleri ferasetle de seçimlerde gereğini yapacağına inandığını söyledi.

Türkiye'nin çevresinde ciddi askeri ve siyasi durumların olduğunu, bunların çözülmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Terör belasına karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah en son terörist etkisiz hale getirilerek bu terör belasından ülkemiz ve aziz milletimiz kurtulacak. Daha önceden beri birtakım hile ve hurdayla egemenliğimize, bağımsızlığımıza kast etmeye çalışanlara karşı egemenliğimizi sonuna kadar koruduk. Yeni birtakım olay ve oyunlarla yine bir şekilde ülkemize ve milletimize karşı hile, fitne ve fesat içindeler ancak Allah'ın izni, milletimizin sevgisi, güveni ve duasıyla inşallah bunların hepsini daha önce olduğu gibi yine bir şekilde akamete uğratacağız. Bu küresel paylaşım çetelerinin başarılı olmasını engelleyeceğiz."

FETÖ, DEAŞ, PKK/YPG terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle içindeki FETÖ'cüler temizlendikçe Silahlı Kuvvetlerimiz güçlenmekte, bizim kahraman ve fedakar Mehmetçiğimiz kendisine verilen görevleri üstün başarıyla yapmak suretiyle herhangi bir boşluğa meydan vermemektir. Bu şekilde, bu çetelerin ve onların arkasındaki emperyalistlerin hesapları bozuldu. Yine bu şekilde, çalışmalarımızla bu oyunları bozmaya devam edeceğiz."

"PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz"

Türkiye’nin hedefinde sadece teröristlerin olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Bazı alçaklar fitneyle, fesatla aramıza bir mesafe sokmaya, hile yapmaya çalışıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hedefinde hiçbir zaman Kürt kardeşlerimiz olmamıştır. Kürtler bizim kardeşimizdir. Et ve tırnak gibiyiz. Biz binlerce yıldan beri aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaşıyoruz. Biz ayrı olamayız. Biz, biriz ve beraberiz. Bu mücadeleyi omuz omuza yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristlerdir. PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Böyle bir şey asla mümkün değildir. Bizim yaptığımız mücadele FETÖ, PKK/YGP ve DEAŞ teröristleri ve bunların uzantılarına karşıdır. Özellikle dışarıda, batı basınında bunu çarpıtmaya, istismar etmeye çalışıyorlar. Öyle bir hava veriyorlar ki bizim YPG/PKK ile olan mücadelemizi 'Türk-Kürt mücadelesi' gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu, yapılabilecek en büyük alçaklıktır. Böyle bir şey asla söz konusu değil."

"Hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz"

Hudut güvenliğinden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde egemenlik ve bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz, hiçbir şekilde hak ve hukukumuzu çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Bir tek çakıl taşımızı dahi kimseye vermeyeceğiz. Diğer taraftan da kimsenin toprağında gözümüz yok. Başta Suriye olmak üzere Irak'ın ve tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız ancak hakkımızı ve hukukumuzu korumak, 82 milyonluk milletimizin rahatını, huzurunu, güvenliğini sağlamak bakımından da hiçbir şekilde ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoruna asla müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Bunun için yapılması gereken ne varsa 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde bir tarafta Münbiç, diğer tarafta Fırat'ın doğusu meselesi var. Bununla ilgili çalışmalarımızı çok yoğun şekilde sürdürüyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunu yapacağız. Bunun hiç lamı cimi yok. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız. Bu konuda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz."