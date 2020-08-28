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Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Ahmet Sertan Usul   | 28.08.2020
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Akar'ın, mevkidaşı Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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