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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir uçak pistten çıktı
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Türkiye

Metro inşaatında meydana gelen göçükte 4 kişi yaralandı

Pendik'te metro inşaatında meydana gelen göçükte 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Derdiyok,Halil Demir,Alptekin Soykan   | 05.02.2020
Metro inşaatında meydana gelen göçükte 4 kişi yaralandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattı inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Göçükte yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastanelere götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.


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