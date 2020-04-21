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Meclis Başkanı Şentop TRT'nin 'Ev Yapımı' dizisine konuk olacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT 1'in oyuncuların kendi evlerinde çektikleri "Ev Yapımı"nın 23 Nisan'da yayınlanacak bölümüne video konferans ile katılarak çocukların bayramını kutlayacak.

Ahmet Esad Şani   | 21.04.2020
Meclis Başkanı Şentop TRT'nin 'Ev Yapımı' dizisine konuk olacak

İstanbul

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT'nin "Ev Yapımı" dizisine konuk olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında setlere ara verilmesinin ardından TRT 1'de izleyiciyle buluşan dizi, Meclis'in 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ekrana taşıyacak.

Meclis Başkanı Şentop, yapımın oyuncularından Şoray Uzun'un oğlu Selim Can ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirecek ve çocukların bayramını kutlayacak.

Senaryosu Birol Güven tarafından kaleme alınan, oyuncuların kendi evlerinde ve tamamen kendi imkanlarıyla çektikleri "Ev Yapımı" perşembe akşamları TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor.

Seksenler dizisinden tanınan oyuncuların aile fertlerini de set ekibine dahil ederek kaydettiği görüntülerle hazırlanan dizi, insanların evlerinde daha çok vakit geçirdikleri bugünlerde izleyicilerin yüzünü güldürüyor.

İlk bölümü 9 Nisan'da yayınlanan dizinin ekibinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Berat Yenilmez, Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'un da arasında bulunduğu isimler yer alıyor.

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