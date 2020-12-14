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MEB: Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçecek

Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini bildirdi.

Selma Kasap   | 14.12.2020
MEB: Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçecek Fotoğraf: Halil Fidan/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter sayfasından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir."

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