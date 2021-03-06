Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,698.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inlemelerinin ardından başladı.

Sarp Özer   | 06.03.2021
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inlemelerinin ardından başladı. Helikopterle Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e inen Akar ve Komutanlar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılandı, Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı'ndan tatbikata ilişkin brifing aldı. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere Çanakkale'ye geldi.

Helikopterle Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e inen Akar ve Komutanlar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılandı, Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı'ndan tatbikata ilişkin brifing aldı.

Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile tatbikatın sevk ve idare edildiği sancak gemisi TCG Oruçreis'e gelmesiyle Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri başlamış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tatbikata video konferans yöntemiyle bağlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bu önemli tatbikatına katılan personele hitap etmesi bekleniyor.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor

"Mavi Vatan Tatbikatı" yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı, fiili tatbikatları arasında yer alan Mavi Vatan-2021'in fiili safhası Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor.

Tatbikata 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar da katılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı kıymetini bilmemize bağlı
'Tedbirlere uymayanlar Kovid-19 hastalarını görmediği için sonucu tahmin edemiyor'
'Geceleri 'Ne zaman bitecek bu ağrılar' diye ağladığım zamanlar oldu'
Moderna'nın Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımı için başvuruda bulunuldu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı

Türkiye ile Bosna Hersek arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Havelsan'da incelemelerde bulundu

Bakan Akar: Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli

Bakan Akar: Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli
Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat-7 Mart arasında icra edilecek

Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat-7 Mart arasında icra edilecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Gür denizaltısını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Gür denizaltısını ziyaret etti