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Marmara'nın doğusu, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Taha Erham Keleş   | 29.05.2021
Marmara'nın doğusu, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul ve bölgenin doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın batı ve kuzeybatı (karayel), öğleden sonra güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinde Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

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