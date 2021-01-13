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Marmara'nın doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanağın etkili olacağı öngörülüyor. Bölgede sıcaklığın 8-10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 13.01.2021
Marmara'nın doğusu ile İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor. 

İstanbul ve bölgenin doğusunda aralıklı sağanak tahmin ediliyor. Tekirdağ'ın doğusunda sabah sağanak, gece saatlerinden sonra Edirne'nin güney kesimlerinin karla karışık yağmur öngörülüyor.

Bölgede sıcaklığın 8-10 derece azalması, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

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