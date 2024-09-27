Oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi yarın toprağa verilecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi bugün İstanbul'a getirilecek Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
İstanbul
ABD'nin Miami kentindeki evinde 1 Eylül'de yaşamını yitiren Tuğba için yarın Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlenecek.
Ahu Tuğba'nın cenazesi, öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze ve defin işlemlerini üstlendiği oyuncu adına ayrıca akşam namazında Teşvikiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunacak ve yemek dağıtılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.