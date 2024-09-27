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Kültür

Oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi yarın toprağa verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde cenazesi bugün İstanbul'a getirilecek Türk sinemasının ünlü oyuncularından Ahu Tuğba, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi yarın toprağa verilecek

İstanbul

ABD'nin Miami kentindeki evinde 1 Eylül'de yaşamını yitiren Tuğba için yarın Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlenecek.

Ahu Tuğba'nın cenazesi, öğle vakti Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cenaze ve defin işlemlerini üstlendiği oyuncu adına ayrıca akşam namazında Teşvikiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunacak ve yemek dağıtılacak.

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