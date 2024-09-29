Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne/Tekirdağ
Edirne'de aniden başlayan yağış, gök gürültülü ve sağanak şeklinde sürdü.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti.
Öğleden sonra 30 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 21 dereceye kadar düştü.
Kentte bu gece ve yarın yağışların etkili olması bekleniyor.
Kırklareli
Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı.
Bazı vatandaşlar da sağanağa rağmen yürüyüşüne devam etti.
İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşam saatlerinde kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.