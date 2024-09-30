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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

Mehmet Emin Gürbüz, Murat Ataseven  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu Fotoğraf: Murat Ataseven/AA

Bolu/Düzce

Kara yolunun Bolu kesiminde yer alan Dağkent, Yumrukaya ve Abant Kavşağı, Seymenler ile Düzce bölümünde kalan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde sağanak etkili oldu.

Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde yer yer etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 45 metreye kadar düştü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri bölgeden geçerken dikkatli seyretmeleri, takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.

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