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MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Lokman İsmail'i etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Şiyar Muhtar" kod adlı Lokman İsmail'i, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

İsmet Karakaş  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Lokman İsmail'i etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, istihbarat toplama faaliyetleri sonucu Suriye uyruklu PKK/KCK'lı İsmail'in Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etti.

Bölücü örgüt içerisinde yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösterdiği belirlenen "Şiyar Muhtar" kod adlı İsmail, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Şırnak ve Adana'daki terör saldırılarının planlayıcısıydı

PKK/KCK'lı Lokman İsmail'in, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı, 1996-2004 yılları arasında Türkiye'de silahlı faaliyet yürüttüğü, 2004'te Zap bölgesine geçerek bölücü örgütün kamplarında eğitim gördüğü belirtildi.

Kamuoyunda "hendek olayları" olarak bilinen süreçte Şırnak'ta Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıları organize ettiği de belirlenen teröristin, 2019'da Adana'nın Seyhan ilçesinde 2 otomobile yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının talimatını verdiği tespit edildi.

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