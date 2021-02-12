Euro
8.51
Dolar
7.02
BIST 100
1,535.17
Altın
1,816.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübüyle Help Steps arasındaki iş birliği anlaşmasının imza törenine katılıyor AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi
logo
Türkiye

Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşeceği tahmin ediliyor.

Arife Yıldız Ünal   | 12.02.2021
Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra kar öngörülüyor. Kar yağışının zamanla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Afrika'da Kovid-19 ölümlerinin son bir ayda yüzde 40 arttığını bildirdi
Mutasyonlu virüs tehlikesi olan ülkelerden gelen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında ağırlanıyor
AB, nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini yaz sonuna uzattı
65 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19 aşılarının yapılmasına başlandı
Sağlık çalışanları Kovid-19 aşısıyla kendilerini 'güvende' hissediyor

Benzer haberler

Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor

İstanbul Valiliğinden kar yağışı ve soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden 7 il için soğuk hava uyarısı

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı
Türkiye'de hava sıcaklıkları cumadan itibaren 6 ila 15 derece düşecek, kar yağışı etkili olacak

Türkiye'de hava sıcaklıkları cumadan itibaren 6 ila 15 derece düşecek, kar yağışı etkili olacak
'Bozkırın turizm cenneti' gündüz beyaz örtüsü gece ışıl ışıl görüntüsüyle adeta büyülüyor

'Bozkırın turizm cenneti' gündüz beyaz örtüsü gece ışıl ışıl görüntüsüyle adeta büyülüyor