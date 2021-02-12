Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşeceği tahmin ediliyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi'nde yarın akşam saatlerinden sonra kar öngörülüyor. Kar yağışının zamanla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.
Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşeceği tahmin ediliyor.
Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.