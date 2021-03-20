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Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı yağmur bekleniyor

Zeynep Rakipoğlu   | 20.03.2021
Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı yağmur bekleniyor

İstanbul

Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.










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