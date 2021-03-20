İstanbul
Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra aralıklı yağmur bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esecek.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.