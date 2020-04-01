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Manisa'da sağlık çalışanlarına 15 bin paket kuru üzüm dağıtıldı

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışan sağlık personellerine 15 bin paket kuru üzüm dağıtıldı.

Haluk Satır   | 01.04.2020
Manisa'da sağlık çalışanlarına 15 bin paket kuru üzüm dağıtıldı

Manisa

Manisa'da Şehzadeler Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık personellerine 15 bin paket kuru üzüm dağıtıldı.

El değmeden paketlenen kuru üzümler, belediye ekipleri tarafından, Manisa Şehir Hastanesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve kentte bulunan sağlık ocaklarında görevli sağlık personeline paketler halinde ikram edildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, koronavirüs ile mücadelede mesai kavramı gözetmeden fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak, moral vermek ve enerjilerini yüksek tutmak için kuru üzüm dağıttıklarını söyledi.

Hijyenik ortamda paketlenen 15 bin paket kuru üzümün sağlık çalışanlarına dağıtımının yapıldığı belirten Çelik, "Sağlık çalışanlarımızın enerjisine enerji katmak istiyoruz. Rabbim tüm sağlık çalışanlarımızın yardımcısı olsun. Kuru üzümlerimiz şifa olsun." dedi.

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