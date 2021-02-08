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Ümraniye'de Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
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Malatya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya'da, FetullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kentteki sözde mütevelli heyetinde yer alan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

Orhan Yoldaş   | 08.02.2021
Malatya'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Malatya

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde mütevelli heyetinde faaliyet gösteren ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.K, 6 yıl 3 ay hapis cezası olan M.A.D. ile 7 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan Ö.F.N. yakalandı.

Üç firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​​​​​​​​

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