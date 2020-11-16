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Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakarette bulunan kişi hakkında soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakarette bulunan İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlattı.

Tanju Özkaya,Muhammed Ali Toruntay   | 16.11.2020
Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakarette bulunan kişi hakkında soruşturma açıldı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Atabey hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

Şüpheli Atabey'in Rusya'da bulunduğu bilgisinin alındığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kur'an-ı Kerim yırtan kişinin tespit edildiğini açıkladı

Sosyal medyadaki paylaşımında Kur'an-ı Kerim yırtan kişinin 11 suç kaydıyla aranan bir firari olduğunun saptandığı, Rusya'da yaşadığının belirlendiği ve yakalanıp iade edilmesi için yasal girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, bugün sosyal medyada gündeme gelen bir videoda, dini değerleri alenen aşağılayan ve Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

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Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakarette bulunan kişi hakkında soruşturma açıldı