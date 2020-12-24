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Kovid-19 sürecinde dijital veri güvenliğinin önemi daha da arttı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, dijital kullanımının artması nedeniyle "Dijital Güvenlik Rehberi" hazırladı.

Deniz Açık   | 24.12.2020
Kovid-19 sürecinde dijital veri güvenliğinin önemi daha da arttı Fotoğraf: Deniz Açık / AA

Eskişehir

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde artan dijital kullanımındaki riskleri, Dijital Güvenlik Rehberi'nde topladı.

Merkezin müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, "Dijital veri güvenliği nedir," "Dijital veri güvenliğini kimler tehdit eder," "Dijital veri güvenliği hangi yollarla tehdit edilir" ve "Dijital veri güvenliği nasıl sağlanır" başlıklarını içeren rehberin detaylarını, AA muhabirine anlattı.

SODİGEM'in en önemli çalışma alanlarından birinin dijital güvenlik olduğunu belirten Şahin, son dönemde her türlü işleyişin dijital platformlara doğru yöneldiğini söyledi.

Salgın döneminde dijital teknolojileri kullanma miktarı çok fazla arttığı için insanların dikkatini dijital güvenliğe çekme zorunluluğu hissettiklerini dile getiren Şahin, "Herkes tarafından kolayca anlaşılabilir, hızlıca okunabilir bir rehber oluşturduk." dedi.

Şahin, rehberde dijital güvenliği kimler, nasıl tehdit eder, gibi bilgilerin dışında dijital güvenliği sağlama yöntemlerinin de yer aldığını aktardı.

Bazı dijital tehditler ve korunma yöntemleri hakkında bilgi veren Şahin, şöyle devam etti:

"Son dönemde 'phishing' (oltalama) olarak bilinen saldırı yöntemi, internetin en çok kullanılan dijital tehditlerden biri. İnternet kullanıcılarının yüzde 90'ı bu tehditle karşı karşıya kalıyor. Binlerce kullanıcı oltalama saldırılanın mağduru oluyor. Bu yöntemde, içinde ilgi çekici bir içeriğin ve bir linkin bulunduğu bir mail milyonlarca kişiye gönderiliyor. Link üzerinden ulaştığınız siteye kişisel verilerinizin ya da bazı parolalarınızın girilmesi isteniyor. Banka hesabınıza benzeyen bir e-mail alabilirsiniz ya da Kovid-19 aşısı olmak için sıraya girdiğinizi sanıp kişisel verilerinizi ve parolalarınızı yabancıya teslim edebilirsiniz. Kimi zaman parolalarınızı, kimi zaman kişisel bilgilerinizi, kimi zamansa banka hesaplarınıza ulaşma gibi girişimleri içeren SMS, sosyal medya mesajı ya da e-mail olabilir."

"İnternet bağlantınızı güvenmediğiniz kimselerle paylaşmayın"

Doç. Dr. Şahin, bazen girilecek bir internet sitesinin bir harfinin yanlış yazılabildiğini, bu harf hatalarının karşılığı olan internet adreslerini satın alan kişilerin, hata yapıldığı anlaşılmadan yönlendirilen site aracılığıyla, kullanıcı adları ve parolalarının çalınabileceğini bildirdi.

İnternet erişiminde kullanılan kablosuz ağların da dijital güvenliği tehdit edebileceğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Kablosuz ağ şifrenizi yalnızca çok güvendiğiniz kimselerle paylaşın. Komşunuza ya da arkadaşlarınıza kablosuz ağınızın şifresini verdiğiniz anda onun bütün internet trafiğinin sorumlusu siz oluyorsunuz. İnternet bağlantınızı güvenmediğiniz kimselerle paylaşmayın. Basit ya da tahmin edilebilir bir parola kullanıyorsanız ağınız başkaları tarafından kullanılabilir. Parolaların tahmin edilebilir olmamasını sağlayın. Belli aralıklarla da parolanızı değiştirin. Ağ adınızı 'gizli' olarak ayarlamalısınız."

Şahin, kişisel yazışmaların internet üzerinde şifrelenmeden dolaşmasının, üçüncü şahısların söz konusu yazışmaları kaydetmesine ve saklamasına olanak sağlayabileceği uyarısında bulunarak, "Günümüzde birçok mesajlaşma yazılımı uçtan uca şifrelemeyi destekliyor. Uçtan uca şifreleme teknolojilerini iletişiminiz için kullanırsanız kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için bir adım daha atarsınız." diye konuştu.

Şahin, Dijital Güvenlik Rehberi'nin, üniversite ve SODİGEM'in sosyal medya hesaplarında yayımlanacağını sözlerine ekledi.

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