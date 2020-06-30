Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
116,584.30
Altın
1,771.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor İçişleri Bakanı Soylu, "Bataklık" operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu
logo
Türkiye

Korunmaya muhtaç 14 bin çocuk 'aile odaklı' sistemle emin ellerde

Türkiye'de koruma altındaki çocuklar için uygulanan aile odaklı bakım sistemi, yaklaşık 14 bin çocuğun ev ortamında sevgiyle büyüyebilmesini ve geleceğe daha kararlı, mutlu adımlarla yürümesini sağlıyor.

Burcu Çalık Göçümlü   | 30.06.2020
Korunmaya muhtaç 14 bin çocuk 'aile odaklı' sistemle emin ellerde

Ankara

Osmanlı döneminde savaşta kimsesiz kalan çocukları korumak için 1914'te "Darüleytam"larla başlayan, 1908'de "Himaye-i Etfal Cemiyeti" ile devam eden çocuk koruma sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nde tam 76 yıl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) çatısı altında sürdürüldü.

Kuruluşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine alınmasıyla, korunmaya muhtaç çocukların sadece bakım değil, mutlu, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetişmesi için eğitim öğretim süreçlerinden sosyal faaliyetlere kadar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce birçok alanda dönüşüm çalışmaları başlatıldı. 

AK Parti iktidarları döneminde başlayan ve son yıllarda hız kazanan çalışmalarla, çocuklar için kurum bakımından ziyade "aile" odaklı sistemler ön plana alındı.

Kuruluş bakımı artık son seçenek 

Bu süreçte yetiştirme yurdu ve koğuş tipi yapılar tarihe karışırken, çocukların önce aile yanında, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise çocukevlerinin merkeze alındığı "ev tipi" hizmet modelinden yararlandırılması benimsendi.

Sadece ekonomik sebeplerden ötürü kuruluş bakımına ihtiyaç duyan çocukları Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile ailesinin yanında tutan Bakanlık, ikinci aşamada ise durumu uygun çocukların kuruluş bakımına hiç girmeden doğrudan koruyucu aile veya evlat edinme sistemine dahil edilmesini önceliyor.

Bu seçeneklerin mümkün olmaması durumunda çocukların bakımı, ev tipi kuruluşlar olan çocukevleri, çocukevleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde yapılıyor.

Uzman sosyal çalışmacılar ve bakıcı annelerin görev yaptığı bu kuruluşlarda, çocukların kendileriyle barışık, mutlu ve başarılı bireyler olarak hayata adım atabilmeleri için eğitim öğretim süreçleri, sanat ve spor aktiviteleriyle harmanlanarak planlanıyor.

Koruyucu ailelik ile 7 binden fazla çocuk aile sevgisine kavuştu

Bakanlığın verilerine göre, çocukevleri, çocukevleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde yaklaşık 14 bin çocuğa bakılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2012'de başlatılan Gönül Elçileri projesiyle hız kazanan koruyucu ailelik sistemi sayesinde ise şu an 7 bin 478 çocuk sıcak bir yuvada, aile ortamında büyüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Evlat edinme sisteminden bugüne kadar toplam 17 bin 552 çocuk yararlanırken, ailesi yanında SED ile desteklenen çocukların sayısı da 139 bini aşmış durumda.

Çocuklar istihdam ve eğitim süreçleriyle de destekleniyor

Bakanlık, devlet koruması altındaki çocukların kuruluş veya koruyucu aile yanındaki bakım ve eğitim süreçlerini titizlikle takip ediyor.

Ayrıca kuruluş bakımından ayrılan çocukların da devlet ve özel sektördeki istihdamı destekleniyor. Kurum bakımına yönelik koruma kararları, öğrenimlerine devam eden gençler için 25 yaşına kadar uzatılabiliyor.

Kuruluş bakımından çıkan gençlere sosyal hayatta karşılaşabilecekleri problemlerin çözümü için düzenli rehberlik desteği de veriliyor.

Bakanlığın verilerine göre, bugüne kadar özel sektörde 4 bin 596, devlette de 51 bin 294 gencin istihdamı sağlandı. Ayrıca bugün kura yoluyla devlet korumasındaki 926 gencin kamu kurumlarına yerleştirilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 650 bine yaklaştı
Çin'de 19, Güney Kore'de 43 yeni Kovid-19 vakası görüldü
ABD'de 285 çocukta Kovid-19'a bağlı 'iltihaplanma sendromuna' rastlandı
Bolu'da maske takmayan 240 kişiye idari para cezası kesildi
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi öldü

Benzer haberler

Korunmaya muhtaç 14 bin çocuk 'aile odaklı' sistemle emin ellerde

Korunmaya muhtaç 14 bin çocuk 'aile odaklı' sistemle emin ellerde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dijital tehlikelere geçit vermiyor

Bakanlığın yüz yüze aile danışmanlık hizmeti yeniden başlıyor

Babalar Günü'nde şehit babaları ve gazilere en anlamlı ziyaret

Babalar Günü'nde şehit babaları ve gazilere en anlamlı ziyaret
Kovid-19 salgını dönemindeki yardım, ödeme ve destekler 20 milyar lirayı aştı

Kovid-19 salgını dönemindeki yardım, ödeme ve destekler 20 milyar lirayı aştı