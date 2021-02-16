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Kocaeli'de yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı

Kocaeli Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın 2 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Şahin Oktay   | 16.02.2021
Kocaeli'de yüz yüze eğitime verilen ara 2 gün daha uzatıldı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ile olumsuz hava şartlarının yarın ve 18 Şubat'ta da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle, vatandaşların, öğretmen ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim ile motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye kursları da dahil bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 19 Şubat'a kadar ara verilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin, ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmadan belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlarımız, Valiliğimiz koordinasyonunda tüm ekipleriyle 24 saat görev başında. Sizlerden özellikle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanızı, çıkılması halinde de şahsi araçları değil toplu taşıma araçlarını tercih etmenizi, ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz."


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