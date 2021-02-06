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Kocaeli'de annesinden şiddet gören çocuk ve kardeşleri devlet korumasına alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'de çocuğuna şiddet uygulayarak darbeden kadının görüntülerinin eski tarihli olduğunu, şiddet gören çocuk ile kardeşlerinin devlet korumasına alındığını ve adli sürecin takip edildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 06.02.2021
Kocaeli'de annesinden şiddet gören çocuk ve kardeşleri devlet korumasına alındı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir çocuğa annesi tarafından şiddet uygulandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Olayın Kocaeli'de Temmuz 2020'de yaşandığı ifade edilen açıklamada, "Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21 Temmuz 2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır. Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Her çocuğun biricik ve kıymetli olduğu kaydedilen açıklamada, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocukları himaye etmeye devam edileceği vurgulandı.

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