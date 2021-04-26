Euro
10.13
Dolar
8.38
BIST 100
1,352.51
Altın
1,777.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Şehit Diplomatlar Sergisi'nde konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
logo
Türkiye

Kısıtlamaları ihlal eden 47 bin 61 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 19-26 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını duyurdu.

Cankut Taşdan   | 26.04.2021
Kısıtlamaları ihlal eden 47 bin 61 kişi hakkında işlem yapıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla bazı uygulamaların hayata geçirildiği, bunlardan birinin de "kısmi kapanma" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 125 milyonu geçti
Türkiye'de 38 bin 553 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 571 bin 922'ye yükseldi

Benzer haberler

Kısıtlamaları ihlal eden 47 bin 61 kişi hakkında işlem yapıldı

Kısıtlamaları ihlal eden 47 bin 61 kişi hakkında işlem yapıldı

Türkiye genelinde 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 125 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 125 milyonu geçti
Türkiye'de 38 bin 553 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 38 bin 553 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti
Gazze'de alışveriş hareketliliğinin en çok yaşandığı ramazan ayı Kovid-19 nedeniyle durgun geçiyor

Gazze'de alışveriş hareketliliğinin en çok yaşandığı ramazan ayı Kovid-19 nedeniyle durgun geçiyor