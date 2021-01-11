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Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararını ele alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararının yarınki toplantıda ele alınacağını duyurdu.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 11.01.2021
Kişisel Verileri Koruma Kurulu WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararını ele alacak

Ankara

KVKK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, WhatsApp Inc. tarafından, WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyenlerin kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği hatırlatıldı.

WhatsApp'ın, rıza vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağı ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 15'inci maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12 Ocak 2021 tarihli toplantısında konu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri ile kanunun açık rıza, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden değerlendirilecek olup, gelişmeler hususunda kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

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