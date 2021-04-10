Kılıçdaroğlu'ndan annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e başsağlığı dileğinde bulundu.
Ankara
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Gül’ü telefonla aradı.
Vefat eden Saliha Gül'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Gül ve ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.