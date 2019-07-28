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Kedi kurtarma operasyonunda 'mangal' yöntemi de fayda etmedi

Hatay'da çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve mahalleli seferber oldu.

Burak Milli   | 28.07.2019
Kedi kurtarma operasyonunda 'mangal' yöntemi de fayda etmedi

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için yürütülen çalışmalar sonuçsuz kalırken, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle yakılan mangal da fayda sağlamadı.

İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, çöp konteynerinin yanına bırakılan kavanozdan süt içmek isteyen bir kedinin başı kavanoza sıkıştı.

Sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışan kedinin hareketleri sonucunda kavanoz kırılsa da büyük bir cam parça boynunda takılı kaldı. Bir hafta boyunca kediyi farklı yöntemlerle yakalayıp kurtarmaya çalışan mahalleli, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de 2 saatlik uğraşlara rağmen kediyi yakalayamadı.

Mahalleli kediyi yakalamak için mangal yaktı

Bir türlü yakalayamayan kedi için, kokusuna gelebileceği düşüncesiyle mangal yakıldı. Mahalle sakinleri, evlerinden getirdikleri et ve tavuk parçalarını pişirirken, mahalledeki bütün kediler mangalın başına toplandı ancak kurtarılmaya çalışılan kedi gelmedi. Pişen etler mahallenin kedilerine dağıtıldı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Gönüleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftadır kediyi yaşadığı bu durumdan kurtarmak için çalıştıklarını söyledi.

Kediye "Kömür" ismini verdiklerini aktaran Gönüleri, bütün çabalarına rağmen kediyi kurtaramadıklarını belirtti.

Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Kara Yıldırım da bilinçsizce atılan bir kavanozun kediyi bir haftadır bu şekilde yaşamak zorunda bıraktığını anlatarak, vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Yakalanamayan kedinin, veteriner hekim yardımıyla bayıltılması ve boynundaki cam parçasının çıkarılması planlanıyor.


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