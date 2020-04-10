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Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi'nin ihalesi yapıldı

Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi'nin ihalesi, 9 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 10.04.2020
Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi'nin ihalesi yapıldı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Keçiören Belediyesi hizmet binasındaki ihale, belediyenin Youtube kanalından canlı yayınlandı.

İhaleye girmeye ön yeterliliği bulunan 26 firmadan 9'unun katılımıyla yapılan ihaleye, 5 firma teşekkür mektubu yollayarak katılım sağlarken, 4 firma teklif verdi.

Dezenfekte edilen salonda yapılan ihalede, teklif zarflarının hepsi ihale komisyonunun huzurunda açıldı.

İhaleye teklif veren firmaların dosyaları ise ihale komisyonu tarafından incelenmek üzere değerlendirilmeye alındı. Komisyon değerlendirmesi sonucunda, ihaleyi kazanan firma ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacak.

Ayrıca ihalenin gerçekleştirildiği salondaki kişilerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske takarak tedbir aldığı görüldü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da yaptığı yazılı açıklamada, cumhuriyetin 100'üncü yılını temsilen inşa ettikleri kulenin ihalesini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İhaleyi kamuoyuna açık, canlı yayınla vatandaşların ilgisine sunduklarını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Firmalardan gelen teklifleri değerlendirecek olan ihale komisyonumuz, kısa süre içerisinde ihaleyi kazanan firmayı da açıklayacak. Kulemizin açılışını ülkemize ve başkentimize yakışır bir törenle gerçekleştireceğiz. Keçiören'e, Ankara'ya ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Kulemizin etrafında hafriyat çalışmalarımızı başlatarak, eserimizi tamamlayacağımızın kararlılığını ortaya koymuştuk. Cumhuriyet Kulesi sadece ticaret merkezi değil, aynı zamanda Türk kültürünün yaşatılması için inşa edilen bir eser olarak hizmet edecektir."

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