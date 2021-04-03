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KDK'den işçilerin hak kaybına karşı nakdi ücret desteği düzenlemesinde değişiklik tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, işçilerin hak kaybı yaşamalarını önleyici tedbirlerin alınması için "Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar"da değişiklik yapılmasını tavsiye etti.

Esin Işık   | 03.04.2021
KDK'den işçilerin hak kaybına karşı nakdi ücret desteği düzenlemesinde değişiklik tavsiyesi

Ankara

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan açıklamaya göre, kurum, işverenin, eksik gün bildirimini "10 numaralı Genel Hayatı Etkileyen Olaylar" ve "18 numaralı Kısa Çalışma Ödeneği" koduyla yapması nedeniyle nakdi ücret desteğinden yararlanamayan vatandaşın başvurusunu inceledi.

Vatandaşı haklı bulan KDK, işçinin, sadece işvereninin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle söz konusu ödemeden mahrum bırakılmasının, sosyal hukuk devleti ilkesine ve hakkaniyete uymadığını tespit etti.

Vatandaşın, nakdi ücret desteği ödenmesi talebinin yeniden değerlendirilmesi için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne tavsiye kararı gönderen KDK, ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ücretsiz izine ayrıldıkları halde, işverenleri tarafından bildirim ve başvuru işlemleri yapılmayan işçilerin hak kaybı yaşamalarını önleyici tedbirlerin alınması için "Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar"da değişiklik yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.



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