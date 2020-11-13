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Kayıp Doku'yu arayan ekipler Uzunçayır Barajı'nda bir ayda 163 saat dalış yaptı

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'ne son bir ayda 163 saat dalış yapıldığı bildirildi.

Sidar Can Eren   | 13.11.2020
Kayıp Doku'yu arayan ekipler Uzunçayır Barajı'nda bir ayda 163 saat dalış yaptı

Tunceli

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun bulunması için Tunceli Valiliğinin talimatıyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) koordine edilen arama faaliyetleri kapsamında 25 kişilik ekip, sabah saatlerinde baraj gölünde yeniden çalışmalarına başladı.

Özellikle genç kızın en son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü civarında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, botlarla açıldıkları baraj gölünde 3 su altı robotu ve bir taramalı sonar cihazı kullandı.

Ekiplerin, Doku'yu bulmak için 15 Ekim'den bu yana baraj gölünde 163 saat dalış gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kayıp genç kızın ablası Aygül Doku'nun da takip ettiği arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce, 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, 15 Ekim'de yeniden başlatılmıştı.

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