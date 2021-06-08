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Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: Bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir astsubay ve bir avukatın da aralarında bulunduğu 4 kişi öldü, bir asker yaralandı.

Kağızman Ali Çelik,Cüneyt Çelik   | 08.06.2021
Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: Bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kars'ın Kağızman ilçesinin Karagüney köyü mevkisinde, içerisinde bir dava için arazi keşfine giden avukat Metin Avunca, Gülcan Bozyel ve kardeşi Eyüp Bozyel'in yanı sıra bir astsubay ve jandarma uzman çavuşun bulunduğu kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Yaklaşık 500 metre yuvarlanan araç, kayalık alanda durabildi. Olayda avukat Avunca ve Eyüp Bozyel olay yerinde vefat etti. Araçtaki Gülcan Bozyel, astsubay ve uzman çavuş yaralandı.

Kaza üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.

Ekipler, yaralılardan Gülcan Bozyel'i ambulansla Kağızman Devlet Hastanesine, astsubay ve uzman çavuşu ise askeri helikopterle il merkezindeki Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırdı. Bu kişilerden astsubay ile Gülcan Bozyel de kurtarılamadı.

Kars Valisi Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine gelerek olay hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öksüz, kaza sebebiyle üzüntülü olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kazada maalesef 1 astsubayımız şehit oldu, 3 sivil vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şehir olarak başımız sağ olsun, jandarma teşkilatımızın da başı sağ olsun. Bir uzman çavuşumuz yaralı, tedavisi sürüyor. Elim, üzücü bir kaza. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve askeri yetkililer de Öksüz'e hastane ziyaretinde eşlik etti.

Avukat Metin Avunca'nın cenazesi toprağa verildi

Kağızman Devlet Hastanesinde otopsisi tamamlanan Avunca'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Evinde helallik alınmasının ardından Avunca'nın naaşı, Şahindere Mahallesi Son Durak Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Avunca'nın naaşı dualarla Şahindere Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Avunca'nın ailesi, yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze törenine katılan Kars Baro Başkanı avukat Fettah Çapkurt, Avunca'nın ailesine başsağlığı diledi.

Şehit Astsubay Öztürk'ün cenazesi İzmir'e uğurlanacak

Kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk'ün cenazesi yarın yapılacak törenin ardından memleketi İzmir'e uğurlanacak.

Kazada hayatını kaybeden Eyüp ve Gülcan Bozyel kardeşlerin cenazeleri de yarın Kars'ta defnedilecek.


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