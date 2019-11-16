Karaköy'de başörtülü kadına saldırının faili tutuklandı
Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Semahat Y.'nin hakimlik işlemleri sona erdi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Semahat Y.'nin ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.