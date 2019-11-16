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Karaköy'de başörtülü kadına saldırının faili tutuklandı

Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Muhammed Enes Can   | 16.11.2019
Karaköy'de başörtülü kadına saldırının faili tutuklandı Fotoğraf: Abidin Mutlu Bozdağ/AA

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Semahat Y.'nin hakimlik işlemleri sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Semahat Y.'nin ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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