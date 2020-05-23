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Türkiye

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi hayatını kaybetti.

Ahmet Bayram   | 23.05.2020
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın acı günü

Manisa

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın annesi hayatını kaybetti.

Şehzadeler ilçesine bağlı Utku Mahallesi'nde yaşayan Semiha Dündar dün akşam evinde vefat etti.

Acı haberi alan Orgeneral Dündar, Manisa'ya gelerek, taziyeleri kabul etti.

Semiha Dündar'ın cenazesi bu sabah Manisa'da toprağa verilecek.

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