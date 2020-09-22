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Türkiye

Jandarmanın sıkı takibi sonucu Iğdır'da 2 terörist sağ ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Iğdır kırsalında 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında 2 kadın teröristin sağ ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 22.09.2020
Jandarmanın sıkı takibi sonucu Iğdır'da 2 terörist sağ ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Iğdır kırsalında Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmeye yönelik 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, dün terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü olarak ele geçirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Jandarma komando ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, 'teslim ol' çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

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