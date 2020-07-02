Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı başvuruları başlıyor
Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine 300 öğrenci alımı için başvurular 3 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.
Ankara
Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSGF) öğrenci alımı başvurularının 3 Temmuz'da başlayacağı ve 1 ay süreceği duyuruldu.
Kanun Ordusu Jandarma Sizleri Bekliyor.— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) July 2, 2020
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna erkek öğrenci alımı yapılacaktır.
📆 03 Temmuz-03 Ağustos 2020
💻 https://t.co/r5YgeaDER8 pic.twitter.com/9gNJfYsDF8
Detaylara, JSGF Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.
JSGF'ye 300 öğrenci temini yapılacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.