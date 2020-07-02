Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,695.80
Altın
1,772.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı başvuruları başlıyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine 300 öğrenci alımı için başvurular 3 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

Muhammed Boztepe   | 02.07.2020
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı başvuruları başlıyor

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine (JSGF) öğrenci alımı başvurularının 3 Temmuz'da başlayacağı ve 1 ay süreceği duyuruldu.

Detaylara, JSGF Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

JSGF'ye 300 öğrenci temini yapılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 818'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 176 bin 965'i iyileşti
ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor artışla 50 bini geçti
Trabzon Havalimanı'nda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı
İran'da riskli bölgelerde yeni koronavirüs tedbirleri devrede

Benzer haberler

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı başvuruları başlıyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı başvuruları başlıyor

Sarımsaklı Plajları'nın güvenliği atlı jandarma timlerine emanet