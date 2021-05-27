Euro
10.32
Dolar
8.45
BIST 100
1,414.34
Altın
1,896.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geliyor.
logo
Türkiye

İzmir'de yetişen "Kemalpaşa Kirazı" coğrafi işaretle tescillendi

Yusuf Şahbaz   | 27.05.2021
İzmir'de yetişen "Kemalpaşa Kirazı" coğrafi işaretle tescillendi

Izmir

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yetişen "Kemalpaşa Kirazı", coğrafi işaret tescili aldı.

Kemalpaşa Tarım Destekleme Derneğinden yapılan açıklamaya göre, tescil için Dernek tarafından Şubat 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruldu. Kurumun değerlendirmesi sonucu, 24 Mart'ta "Kemalpaşa Kirazı"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Ahmet Özken, Kemalpaşa kirazının aromasıyla, kalitesiyle ve rengiyle ön plana çıktığına dikkati çekti. Özken, "Bu tescille çiftçilerimiz, üreticilerimiz kirazlarını yurt içi ve yurt dışında daha iyi pazarlayabilecek. Yaklaşık 650 bin ton kiraz üretiyoruz. Dünya üzerinde 2,5 milyon tonluk kirazın yüzde 25'i Türkiye’de üretilirken bunun da yüzde 12'lik kısmı Kemalpaşa'dan karşılanıyor. Ancak maalesef aynı başarıyı ihracatta sağlayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tescilin marka değerini yükselteceğini bildiren Özken, Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret tescili almak için çalışma yaptıklarını aktardı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 1 milyar 770 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Yeni tip koronavirüs, Avrupa'nın en değerli 32 kulübüne 6,1 milyar avro değer kaybettirdi
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 847 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İzmir'de yetişen "Kemalpaşa Kirazı" coğrafi işaretle tescillendi

İzmir'de yetişen "Kemalpaşa Kirazı" coğrafi işaretle tescillendi

Kirazın dalında kalmasına gönlü razı olmadı, internetten 'ağaç kiralama' dönemini başlattı

Meşhur 'Lapseki kirazı' ay sonuna doğru tezgahlarda yerini alacak