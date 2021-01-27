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İzmir'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda iki kişi gözaltına alındı

İzmir'in Menderes ve Torbalı ilçelerinde terör örgütü YPG/PYD/PKK'ya karşı düzenlenen operasyonda terör örgütüne üye olmak suçundan aranan iki şüpheli yakalandı.

Yusuf Soykan Bal   | 27.01.2021
İzmir'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda iki kişi gözaltına alındı

İzmir

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışma sonucu, YPG/PKK terör örgütüne üye olmaktan aranması bulunan Suriye uyruklu M.U.E.H'nin (22) Çile Mahallesi Ova Sokak mevkisindeki bir serada çalıştığını tespit etti.

Belirlenen adrese Menderes İlçe Jandarma Asayiş timleri, TEM Şube ve JASAT timlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve terör örgütü mensubu şüphelilerin yakalanmasına yönelik istihbari çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, hakkında YPG/PYD/PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranması bulunan Suriye uyruklu M.A.N'nin (26) Torbalı Devlet Hastanesi önünde olduğu belirlendi.

Şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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