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İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 3'ünün sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptığı belirlendi.

Mustafa Güngör   | 03.04.2021
İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

İzmir

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin PKK/KCK/YPG'ye bağlı faaliyet yürüttüğünü, 3 zanlının da sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.

Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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