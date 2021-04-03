İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 3'ünün sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptığı belirlendi.
İzmir
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin PKK/KCK/YPG'ye bağlı faaliyet yürüttüğünü, 3 zanlının da sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.
Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.