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İzmir'de hayatını kaybeden asker Kars'ta son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de görev yaptığı cezaevinde yüksekten düşme sonucu yaşamını yitiren jandarma er Osman Özçalimli'nin cenazesi memleketi Kars'ta toprağa verildi.

Cüneyt Çelik   | 02.08.2020
İzmir'de hayatını kaybeden asker Kars'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kars

İzmir'de görev yaptığı cezaevinde yüksekten düşme sonucu yaşamını yitiren jandarma er Osman Özçalimli'nin cenazesi memleketi Kars'ta toprağa verildi.

Aliağa ilçesindeki kapalı cezaevinde vatani görevini yaparken yüksekten düşme sonucu hayatını kaybeden Özçalimli'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kars'a getirildi.

Özçalimli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Kars Harakani Havalimanı'nda uçaktan tören mangasınca alınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyüne getirilen Özçalimli'nin naaşı, Asri Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Digor Kaymakamı Enver Hakan Zengince, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fuat Güney, Digor Belediye Başkanı Nebi Kerenciler ve Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ömer Vargün ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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