Euro
9.65
Dolar
8.06
BIST 100
1,407.91
Altın
1,774.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de FETÖ operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

Mustafa Güngör   | 16.04.2021
İzmir'de FETÖ operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

Izmir

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize, Mali ve Kaçakçılık şube müdürlüklerine bağlı ekipler, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için kent genelinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü A.K'nin de bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anestezi ve yatıştırıcı ilaçların teminindeki sıkıntı Brezilya sağlık sistemini tehdit ediyor
Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri Kovid-19'lu çocuk hastaların da üzerinde
'Hastalarla birlikte personel için de çok zor bir süreç'
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 217 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 milyona yükseldi

Benzer haberler

Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi

Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilenler sergilendi

İzmir'de FETÖ operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

İş insanı İsmail Hakkı Kısacık'a 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

İş insanı İsmail Hakkı Kısacık'a 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Şam'dan İzmir'e uzanan lezzet 'zülbiye' iftar sofralarını tatlandırıyor

Şam'dan İzmir'e uzanan lezzet 'zülbiye' iftar sofralarını tatlandırıyor
Myanmar'da güvenlik güçleri, askeri yönetim karşıtı grup liderini gözaltına aldı

Myanmar'da güvenlik güçleri, askeri yönetim karşıtı grup liderini gözaltına aldı