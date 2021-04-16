İzmir'de FETÖ operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

Izmir
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize, Mali ve Kaçakçılık şube müdürlüklerine bağlı ekipler, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için kent genelinde eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü A.K'nin de bulunduğu 29 şüpheli yakalandı.
Zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.
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