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İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Murat Özgür Güvendik   | 20.04.2021
İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ankara

İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İsveçli bazı bakanların terörist elebaşlarıyla görüşmesi şiddetle kınandı.

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