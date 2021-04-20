İsveç’in Ankara Büyükelçisi Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Ankara
İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İsveçli bazı bakanların terörist elebaşlarıyla görüşmesi şiddetle kınandı.
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