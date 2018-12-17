İstanbul'daki terör operasyonunun detayları ortaya çıktı

İSTANBUL

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, 12 Aralık'ta Altunizade Mahallesi İnci Çıkmazı Sokak'taki bir holdingin bahçe duvarına zaman ayarlı el yapımı patlayıcı asılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, kimliği tespit edilen şüpheliler Birgül M. (27) ve yanındaki kişinin Ataşehir'deki bir hücre evinde kaldığı belirlendi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin kaldığı eve ve binaya bomba döşemiş olması ihtimaline karşı, zanlıları evden çıktıkları sırada gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında el bombası ve elektrik bandı ile elektronik devre ölçüm cihazı bulunurken, adreslerinde de özel güvenlik montu, peruk, lehim makinesi, elektronik açma-kapama aparatları, tornavida takımı, elektrik bandı ve kablolar ele geçirildi.

9 ayrı bombalı saldırının faili

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, 26 Temmuz 2015'te İzmir'in Karşıyaka ilçesi AK Parti İlçe Teşkilatı binasına bombalı saldırı, 11 Ağustos 2015'te İzmir'in Bornova İlçesi Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne bombalı saldırı, 12 Ağustos 2015'te İzmir'in Bornova ilçesi MHP İlçe Teşkilatı binasına bombalı saldırı, 29 Ekim 2015'te İzmir'in Buca ilçesinde görevli devriye ekiplerine silahlı saldırı, 3 Mart 2016'da İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan TOMA fabrikasına silahlı ve el bombalı saldırı, 3 Nisan 2017'de Mersin'in Mezitli ilçesinde polis servisi güzergahına bombalı saldırı, 31 Ağustos 2017'de İzmir'de cezaevi servis aracına bombalı saldırı, 3 Şubat 2018'de Bursa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait otonun geçiş güzergahına bombalı saldırı ile 26 Şubat 2018'de Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışık direğine kelepçeli bomba paketi yerleştirilmesi eylemlerinin faili oldukları tespit edildi.

"Örgütün bilinen en tecrübeli eylemcisi"

Şüpheli Birgül M'nin 2010 yılında MLKP terör örgütüne katıldığı, 2011'de PKK'nın Kuzey Irak'taki kampında silahlı eğitim aldığı, bomba yapımı, tuzaklama, sabotaj konularında uzmanlaştığı ve örgütün bilinen en tecrübeli eylemcisi olduğu belirlendi.

Eğitimler sonrasında terör örgütü YPG'nin çatısı altında MLKP terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü anlaşılan Birgül M'nin, İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından, Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce de "silahlı terör örgütüne üye olma", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muhabir: Hüseyin Bağış, Halil Demir