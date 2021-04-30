Euro
9.96
Dolar
8.28
BIST 100
1,397.82
Altın
1,767.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'daki havalimanlarını bir günde 135 binden fazla yolcu kullandı

Dün akşam başlayan 17 günlük "tam kapanma" öncesinde İstanbul'daki havalimanlarından gerçekleşen 1067 uçuşla 135 bin 391 yolcu ağırlandı.

Tansel Parlak,Abidin Mutlu Bozdağ   | 30.04.2021
İstanbul'daki havalimanlarını bir günde 135 binden fazla yolcu kullandı

İstanbul

"Tam kapanma"yı memleketlerinde veya aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı (İGA) ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlama öncesi son gündeki yoğunluk sefer ve yolcu sayılarına da yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nı, 608 uçuşla 71 bin 367 yolcu kullanırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yılın yolcu rekoru kırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Nisan'da gerçekleşen 457 uçuşla 64 bin 24 yolcu ağırlandı. Böylece Sabiha Gökçen'de 2021 yılının en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: 6 ayda 50 milyon doz Sputnik-V aşısının teslim edilmesi bekleniyor
İran'daki Kovid-19 hastalarının yüzde 70'inden fazlasında İngiliz varyantı tespit edildi
Çin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Hindistan'a destek vermeyi sürdürecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bin 199'a yükseldi
Bilim insanlarından DSÖ'ye 'Kovid-19'un hayvansal kökenlerinin ötesini araştırma' çağrısı

Benzer haberler

İstanbul'daki havalimanlarını bir günde 135 binden fazla yolcu kullandı

İstanbul'daki havalimanlarını bir günde 135 binden fazla yolcu kullandı

Sabiha Gökçen Havalimanında çocuk yolcular Türk bayraklarıyla karşılandı