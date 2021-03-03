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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında 12 ilçede 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Halil Demir   | 03.03.2021
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan yabancı uyruklu 16 şüpheliden 10’u yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduğu belirlenen 16 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 12 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 10’unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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